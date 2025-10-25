Καιρός: Ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο και μετά... φθινοπωρινή αστάθεια

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι και από το απόγευμα στα βορειοδυτικά, κυρίως ηπειρωτικά, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Οι συνθήκες τόσο σήμερα όσο και αύριο θα είναι ανοιξιάτικες, τη Δευτέρα θα υπάρχει μία κακοκαιρία express με βροχές και καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια η οποία, όμως θα υποχωρήσει γρήγορα με αποτέλεσμα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου να είναι καλός αλλά με την αστάθεια να κυριαρχεί. Από το βράδυ της Τρίτης, μάλιστα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και το φθινόπωρο θα επιστρέψει.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα στα δυτικά, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στη Θράκη. Πιθανότητα σποραδικών βροχών υπάρχει κυρίως για τα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 4 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 22, στη Θεσσαλία από 11 έως 24, στην Ήπειρο από 11 έως 20, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 24, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 15 έως 24, στις Κυκλάδες από 15 έως 24, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, σταδιακά όμως θα εξασθενήσουν και μετά το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως προς το βράδυ θα στραφούν σε νότιους έως νοτιοδυτικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.