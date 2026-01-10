Καιρός: «Βουτιά» έως και 10 βαθμούς τις επόμενες ώρες - Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν στην Αττική

Νέα αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός, καθώς νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ένταση των ανέμων δεν αναμένεται να αλλάξει πριν το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας προβλέπεται μικρή εξασθένιση.

Καιρός: Ψυχρή εισβολή από το βράδυ του Σαββάτου

Από το βράδυ του Σαββάτου αναμένεται ψυχρή εισβολή που θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ από την Κυριακή προβλέπεται κατακόρυφη πτώση θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς Κελσίου, που θα ξεκινήσει από Βορά προς Νότο.

Συγκεκριμένα στα βόρεια της χώρας αναμένονται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ θα σημειωθεί και παγετός. Αναμένονται επίσης κάποια χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα από το απόγευμα στα βορειοανατολικά, δηλαδή στην κεντρική ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Η Δευτέρα θα είναι επίσης μια πολύ κρύα μέρα. Αναμένεται ισχυρός παγετός στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει και κάτω από -10 βαθμούς σε πολλές περιοχές.

Επίσης, αναμένονται και λίγα χιόνια, που είναι πιθανό να φτάσουν και σε χαμηλά υψόμετρα στα ανατολικά ηπειρωτικά, σε περιοχές όπως η ανατολική Στερεά, η ανατολική Πελοπόννησος και μέσα στο Αιγαίο (Λήμνος, Σκύρος, Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στη Θάσο, τη Σαμοθράκη).

Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν στην Αττική

Στην Αττική οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά χαμηλές και στα βόρεια προάστια αναμένεται να πέσουν και κάτω από το μηδέν, ωστόσο η ποσοστό της υγρασίας θα είναι χαμηλό. Παράλληλα, θα πέσουν χιόνια στα ορεινά και είναι πολύ πιθανόν να έχουμε χιόνια στα βόρεια του νομού και σε χαμηλότερα υψόμετρα.