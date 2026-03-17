Καιρός: Επανέρχονται... βροχές και καταιγίδες – Πού θα εκδηλωθούν φαινόμενα

Αλλάζει σημαντικά ο καιρός από σήμερα με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία κατά τόπους θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα νότια νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοποννήσο και την Κρήτη κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο νότιο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, αναμένονται νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι πυκνές. Βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν από το πρωί στο Ιόνιο, στα δυτικά και νοτιοδυτικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη οι οποίες από το μεσημέρι θα επεκταθούν στα ορεινά στην Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, στα υπόλοιπα τμήματα της Πελοποννήσου και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 14, στη Θεσσαλία από 4 έως 14, στην Ήπειρο από 5 έως 15, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 15, στις Κυκλάδες από 9 έως 15, στα Δωδεκάνησα από 7 έως 17 και στην Κρήτη από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου.