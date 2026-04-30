Πού βρίσκεται σήμερα η Σία Λιαροπούλου - Γιατί εξαφανίστηκε από τη μικρή οθόνη

Η παρουσίαστρια Σία Λιαροπούλου ανέλαβε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990, μια δύσκολη αποστολή. Έγινε η ελληνική εκδοχή του Τζέρι Σπρίνγκερ, παρουσιάζοντας ιστορίες απλών ανθρώπων με αρκετά ξεχωριστές συγκρούσεις, πάθη, αντιζηλίες και γενικώς ζόρια, πολλά ζόρια.

Σε αυτή την εποχή της ελληνικής τηλεόρασης όπου ως ριάλιτι οριζόταν οι «εκπομπές δημοσίου λόγου», όσο πιο οξύς ο εκάστοτε καυγάς, όσο πιο δυσεπίλυτο το πρόβλημα, τόσο πιο ξεκάθαρο γινόταν ότι η εκάστοτε εκπομπή θα κάνει ρεκόρ τηλεθέασης. Η Σία Λιαροπούλου υπηρέτησε αυτό το είδος τηλεόρασης και το έκανε αρκετά καλά, με τέσσερις εκπομπές. Ήταν οι:

Μια Νέα Αρχή (1997)

Τα Μυστικά της Αγάπης (1998)

Το Ζευγάρι της Χρονιάς (2002)

Τελική Απόφαση (2006)

Έκτοτε, η Λιαροπούλου έμεινε εκτός της ελληνικής τηλεόρασης. Η εποχή την είχε ξεπεράσει, όπως και τη Νατάσα Ράγιου και τον Δημήτρη Μάρκο. Κάτι αντίστοιχο δεν μπορούμε να πούμε και για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος από το «Επιτέλους Μαζί» βρήκε σανίδα σωτηρίας στα γνήσια, τα ορίτζιναλ ριάλιτι και τη Σεμίνα Διγενή, η οποία από το «Άλλοι Καιροί» του 1994, πήγε σε τηλεοπτικά προγράμματα με επώνυμους καλεσμένους και λαϊκή μουσική (Κοίτα Τι Έκανες - 2002).

Πού βρίσκεται σήμερα η Σία Λιαροπούλου

Η Σία Λιαροπούλου ασχολείται με τουριστικές επιχειρήσεις (διατηρεί ξενοδοχειακή μονάδα σε τουριστικό προορισμό της Αρκαδίας) και δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τα media και ότι συνδέεται με την εποχή των ριάλιτι. Δεν την αδικούμε.