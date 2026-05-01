«Τώρα καταλαβαίνω τους Έλληνες»: Η απογοήτευση τουρίστα για τα 30 ευρώ που έδωσε για να δει την Ακρόπολη

Η Ακρόπολη είναι αδιαμφισβήτητα το κορυφαίο τουριστικό ορόσημο για τους επισκέπτες της Αθήνας και για πολλούς, ακόμη και βασικό κίνητρο για να επισκεφθούν την πρωτεύουσα.

Και ενώ οι τουρίστες καταφθάνουν στη χώρα έχοντας μεγάλη προσμονή να ανέβουν στον ξακουστό Ιερό Βράχο, αρκετοί είναι αυτοί που εκφράζουν την απογοήτευσή τους για τη συνολική εμπειρία, μέσα από κριτικές τους στο ίντερνετ. Τους απογοητεύει η κατάσταση του χώρου, κάποιοι έχουν πει ότι πρόκειται απλώς για «ερείπια», ενώ πολλοί σχολιάζουν το αξιοθέατο ως «υπερτιμημένο».

Το εισιτήριο φυσικά για την είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, δεν έχει μείνει ασχολίαστο.

«Τώρα καταλαβαίνω όταν οι Έλληνες φίλοι μου λένε ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για να δουν την κληρονομιά τους. Ο χώρος είναι πραγματικά ωραίος, αλλά το κόστος είναι υπερβολικά υψηλό», γράφει τουρίστας σε κριτική του στη Google για τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

«Αξίζει τον κόπο το εισιτήριο εισόδου των 30€; Κατά τη γνώμη μου όχι. Ενώ η τοποθεσία φαίνεται υπέροχη από μακριά, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα: Η κατάσταση των ερειπίων τους δεν είναι η καλύτερη, άλλα αξιοθέατα σε άλλες χώρες, βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από την Ακρόπολη», συνεχίζει.

Πέραν όμως από το εισιτήριο των 30 ευρώ για την Ακρόπολη, ο ίδιος στάθηκε αρνητικά και στο γεγονός πως για να δει κανείς τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης, χρειάζεται να δαπανήσει πάνω από 112 ευρώ: «(Κάνοντας) έναν γρήγορο υπολογισμό των κυριότερων αξιοθέατων που μπορείτε να δείτε στην Αθήνα, θα ξοδέψετε πάνω από 112€ για να δείτε τα κυριότερα».

Τουλάχιστον, αφού κατηφορίσετε από τον αρχαιολογικό χώρο, θα μπορείτε μετά να πάρετε ένα μπουκαλάκι νερό, που ευτυχώς, στην Ελλάδα κοστίζει ακόμη 50 λεπτά.