Η Adel δείχνει... τα δόντια της! Ισχυρές καταιγίδες συνοδευόμενες από έντονη κεραυνική δραστηριότητα πλήττει από τα ξημερώματα της Παρασκευής αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, η κακοκαιρία θα επηρεάσει σήμερα Παρασκευή (28/11) με βροχές και καταιγίδες σχεδόν όλη τη χώρα.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Το διάστημα αυτό αναμένονται ισχυρές βροχές, αλλά μικρότερης έντασης από τις παραπάνω περιοχές, και στην Αττική, για αυτό είναι σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα και ο υπόλοιπος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, για να επέμβει αν και όπου χρειαστεί.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς σε περιοχές της Θεσσαλίας. Ανάλογα φαινόμενα θα επηρεάσουν από τις μεσημεριανές ώρες τις Σποράδες, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και τις Κυκλάδες και προς το βράδυ τα Δωδεκάνησα και τμήματα της Κρήτης. Χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και προοδευτικά στα νησιά του Αιγαίου. Κατά τόπους το χαλάζι ενδέχεται να είναι μεγάλου μεγέθους. Χιόνια θα πέσουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ορεινά. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης από την Αφρική και θα εκδηλωθούν λασποβροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 15-17, στη Θεσσαλία από 9 έως 14-16 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 16-19 βαθμούς, στα Επτάνησα από 11 έως 14-16, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 17-19 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 21-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα στραφούν προοδευτικά σε νοτιοδυτικούς και θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους, με βελτίωση το απόγευμα. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με πιθανότητα για παροδικά έντονα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14-15 βαθμούς.