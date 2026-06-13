Καιρός: Επιμένει η αστάθεια αλλά από αύριο... καλοκαίρι – Πού θα εκδηλωθούν φαινόμενα

Διαφορετικό θα είναι το πρόσωπο του καιρού σήμερα. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει μέχρι το μεσημέρι τα νησιά του Αιγαίου και περιοχές της ηπειρωτικής χώρας που προσανατολίζονται στο Αιγαίο, και θα αφήσει τη δυτική Ελλάδα με βελτιωμένο καιρό.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου, από το πρωί διάσπαρτες βροχές περιμένουμε στη Μακεδονία και στη Θράκη. Ισχυρές καταιγίδες θα σημειωθούν το ξημέρωμα στη Χαλκιδική, στις Σποράδες και στην Εύβοια, άστατος κατά διαστήματα μέχρι αργά το μεσημέρι, θα είναι ο καιρός στη Μαγνησία, στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στην Κρήτη.

Πιο τοπικές βροχές και με ανοίγματα του καιρού περιμένουμε στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Από το απόγευμα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα είναι βελτιωμένος.

Στην Αττική αναμένονται βροχές μέχρι το μεσημέρι, με καταιγίδες στα βόρεια του νομού, και βελτίωση από το μεσημέρι και στη συνέχεια, ενώ Θεσσαλονίκη θα έχουμε τοπικές νεφώσεις και στα νότια θα βρέχει μέχρι το μεσημέρι με κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες στα παραθαλάσσια το πρωί.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά του Βορείου Αιγαίου, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία), Εύβοια και Ανατολική Στερεά και πιθανόν στα ορεινά της Κρήτης, που βαθμιαία θα σταματήσουν, ενώ στην υπόλοιπη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες της θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα τις πρωινές ώρες σε Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια, ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 24 βαθμούς), 17 έως 27 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 έως 29 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου), 20 έως 26 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 17 έως 26 βαθμούς στην Κρήτη, 22 έως 27 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 27 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στο Βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες σχεδόν μέτριοι 7 μποφόρ (με ριπές ανέμων στα 70 km/h), με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα μετά το μεσημέρι ισχυροί 6 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών, αλλά και γρήγορη βελτίωση περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ισχυροί 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις τις πρωινές ώρες σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς ασθενείς και πρόσκαιρα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.