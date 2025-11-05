Καιρός: Επιμένει η φθινοπωρινή αστάθεια – Πού θα εκδηλωθούν σήμερα φαινόμενα

Άστατος και άκρως φθινοπωρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Από την Πιερία έως τα νοτιότερα, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία, στα κεντρονότια Επτάνησα, στη Πελοπόννησο και στην κεντρική Στερεά έως την Αττική αναμένονται βροχές και μπόρες.

Καταιγίδες αναμένονται στις Κυκλάδες, όπως και στη βόρεια και δυτική Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα υπάρξουν μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega Γιάννη Καλλιάνο στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές χωρίς το πρωί, οι οποίες γρήγορα θα εξασθενίσουν.

Αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με άστατο καιρό αλλά το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν. Την Παρασκευή αναμένεται να σταματήσουν οι βροχοπτώσεις και να επιμείνουν μόνο στα Επτάνησα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 5/11/2025, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας με εξαίρεση τα ανατολικά νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου. Τα φαινόμενα κατά τόπους στις Σποράδες, στην Νοτιοανατολική Μαγνησίας, στην Βόρεια και Κεντρική Εύβοια και πιθανώς στη Δυτική Κρήτη θα είναι έντονα και θα έχουν διάρκεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 4 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι-βορειοανατολικοί με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου.