Καιρός: Επιμένει η ζέστη, ενισχύονται οι βοριάδες – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

Γενικά καλός θα είναι ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια, και ειδικότερα στα ορεινά.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Γιώργος Εμμανουήλ, οι θερμοκρασίες παραμένουν σε καθαρά καλοκαιρινά επίπεδα, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους τους 34-36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Ελλάδα δεν αποκλείεται να αγγίξει και τους 38 βαθμούς.

Η βασική αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες θα αφορά τους ανέμους, καθώς οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά και αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας κατά τόπους πιο δύσκολες συνθήκες.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, , αναμένονται τοπικές νεφώσεις, αρχικά στα βόρεια, δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο και από το μεσημέρι σε όλα τα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και στα νησιά του Ιονίου από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στη ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 35, στη Θεσσαλία από 19 έως 37, στην Ήπειρο από 21 έως 34, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 21 έως 38, στα νησιά του Ιονίου από 23 έως 35, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 16 έως 35, στις Κυκλάδες από 21 έως 32, στα Δωδεκάνησα από 23 έως 33 και στην Κρήτη από 18 έως 33.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 ή ακόμα και 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές. Πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών υπάρχει από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρα από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.