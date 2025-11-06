Καιρός: Επιμένουν βροχές και καταιγίδες – Πού θα εκδηλωθούν φαινόμενα

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, με τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες να επιμένουν.

Στα δυτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα, αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, φαινόμενα που στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις δυτικές Κυκλάδες, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη θα είναι κατά περιόδους έντονα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και δε θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια και τους 22 στα δυτικά, τα νότια και την Κρήτη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Χρυστόστομο Παρανό, το Σάββατο αναμένεται να παρουσιάσει νέα επιδείνωση από το Σάββατο.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 6/11/2025, αναμένονται τοπικές βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας με έμφαση τα ανατολικά και νότια. Τοπικές καταιγίδες αναμένονται στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους στην Κρήτη θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 5 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν γενικά βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.