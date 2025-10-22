Καιρός: Επιμένουν οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα στα δυτικά, την Πελοπόννησο και το Αιγαίο το επόμενο διήμερο, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά έντονες.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές ομίχλες και λίγες ασθενείς βροχές.

Σήμερα, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και νωρίς το πρωί στα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, αρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το μεσημέρι ισχυρά φαινόμενα αναμένονται κυρίως στο Νότιο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά. Τοπικές βροχές, αναμένονται επίσης στη Μακεδονία, στα Δωδεκάνησα και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Στερεά και στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στα δυτικά, νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 20, στην Ήπειρο από 11 έως 18, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 24, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 21, στις Κυκλάδες από 13 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες, τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.