Καιρός: Έρχεται «καυτό» πενθήμερο - Στους 35 στην Αθήνα, η θερμοκρασία στις μεγάλες πόλεις

Μπορεί μέχρι στιγμής το καλοκαίρι στην Ελλάδα να ήταν ήπιο, αλλά από αυτή την εβδομάδα το σκηνικό του καιρού αλλάζει και η θερμοκρασία ανεβαίνει με το επόμενο 15ήμερο διατηρεί καθαρά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά με υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στα ηπειρωτικά, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς.

Η ζέστη θα κορυφωθεί από την Τρίτη (30/6) έως την Παρασκευή (3/7) με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει σχεδόν τους 35,6 βαθμούς με τις ημέρες Τρίτη (30/6), Τετάρτη (1/7) και Πέμπτη (2/7) να αναμένεται να είναι οι πιο ζεστές ημέρες. Στη συνέχεια η θερμοκρασία θα κινείται μεταξύ 31 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να σημειωθούν βροχές στην πρωτεύουσα.

Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει σχεδόν τους 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά από την Παρασκευή (3/7) και το Σάββατο (4/7) οι μέγιστες τιμές θα είναι μεταξύ 30 και 32 βαθμών, ενώ από τις 5 έως τις 7 Ιουλίου είναι πολύ πιθανό να σημειωθούν κατά τόπους παροδικές βροχοπτώσεις.

Στη Λάρισα η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί στους 36,2 βαθμούς Κελσίου, μετά την Παρασκευή (3/7) η πολλή ζέστη δείχνει πως θα υποχωρήσει, ενώ το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου ίσως υπάρχει μια αστάθεια αν και οι πιθανότητες για βροχή είναι μικρές.

Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα φτάσει σχεδόν τους 34,7 βαθμούς Κελσίου με τις ελάχιστες τιμές να είναι σχετικά υψηλές, ενώ οι πιθανότητες να βρέξει είναι ανύπαρκτες.

Τέλος, στην Καβάλα η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32,9 βαθμούς Κελσίου, αλλά εδώ οι πιθανότητες να βρέξει είναι μεγαλύτερες και μάλιστα, από τις 2 έως τις 7 Ιουλίου είναι αυξημένη η πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταιγίδων.

Συνοπτικά, το τέλος του Ιουνίου και το ξεκίνημα του Ιουλίου, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολυδά, θα χαρακτηριστεί από ένα θερμό ξεκίνημα, σταδιακή ηπιότερη συνέχεια με λίγες βροχές στα νότια και αυξημένες πιθανότητες αστάθειας, κυρίως στα βόρεια.