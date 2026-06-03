Αισιόδοξα τα στοιχεία για την ξηρασία στην Ελλάδα: Οι επτά περιοχές που επωφελήθηκαν από τις βροχές

Αν και τα καμπανάκια για την ανομβρία στην Ελλάδα, έχουν χτυπήσει πολλάκις, τα νέα στοιχεία που έφερε στο φως ο Θοδωρής Κολυδάς δείχνουν ότι η Ελλάδα «δεν μπαίνει στο καλοκαίρι με εικόνα γενικευμένης ξηρασίας».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου, τα νεότερα δεδομένα, από το ERA5-Land δείχνουν ότι, στα τέλη Μαΐου, μεγάλο μέρος της χώρας διατηρεί ικανοποιητική ή και αυξημένη υγρασία στο ριζόστρωμα.

Οι βροχές του προηγούμενου διαστήματος άφησαν αποτύπωμα όχι μόνο στην επιφάνεια, αλλά και βαθύτερα στο έδαφος.

Οι επτά περιοχές που επωφελήθηκαν από τις βροχές

Αναλυτικότερα, από τις βροχές επωφελήθηκαν ιδιαίτερα στη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά , στην Πελοπόνησο, στη Δυτική Κρήτη και στο Ανατολικό Αιγαίο.

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Η τιμές του δείκτη δηλαδή, στις εν λόγω περιοχές, είναι θετικές, γεγονός που σημαίνει ότι το έδαφος, εμφανίζεται υγρότερο από τα κανονικά επίπεδα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η εικόνα δεν είναι παντού ίδια. Δυτικές και νότιες περιοχές εμφανίζουν πιο ουδέτερες ή τοπικά ξηρότερες συνθήκες.

Τέλος, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη ανάλυση, έχει μεγάλη σημασία, καθώς τα δεδομένα της δεν αφορούν απλώς σε πρόσφατες βροχές που έχουν «χτυπήσει» περιοχές και φαίνονται προσωρινά υγρές αλλά αφορά τα βαθύτερα υδατικά αποθέματα, δίνοντας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.