Καιρός: Εξασθενεί το μελτέμι και ο υδράργυρος παίρνει την... ανηφόρα

Με άκρως καλοκαιρινό καιρό θα αποχαιρετίσει ο Ιούνιος! Τους 37 βαθμούς στην Αττική και τους 39 στη Βόρεια Ελλάδα θα αγγίξει το θερμόμετρο την Τρίτη και την Τετάρτη καθώς η χώρα θα «υποδεχθεί» τον καύσωνα που έχει πλήξει την Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες.

Πάντως, οι θερμές αυτές αέριες μάζες θα φτάσουν στον ελλαδικό χώρο αρκετά εξασθενημένες, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη.

Παράλληλα, μπαίνει στο «παιχνίδι» και η αστάθεια, με μπόρες και τοπικές καταιγίδες να αναμένονται στα βόρεια και ορεινά.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη βόρεια χώρα, όπου στις πεδιάδες της Μακεδονίας θα φτάσουν ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου ενώ τοπικά και στα δυτικά, θα υπάρξουν περιοχές όπου το θερμόμετρο μπορεί να αγγίξει ίδια θερμοκρασία.

Γενικά πάντως στη χώρα, η ανώτερη θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 35 έως 37 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Tρίτη 30 Ιουνίου 2026, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 20 έως 37 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά από 20 έως 37-38 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά από 21 έως 37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 21 έως 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και την Κρήτη από 19 έως 34 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 35-37 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Στα νότια πελάγη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου.