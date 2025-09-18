Καιρός: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Ο καιρός στην Ελλάδα εισέρχεται σε φάση έντονης ενίσχυσης των βορείων ανέμων, με τα μελτέμια στο Αιγαίο να προσεγγίζουν τα επίπεδα θυέλλης και τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από ισχυρούς ανέμους και δροσερότερες συνθήκες.

Ισχυρές ριπές ανέμου σε Αιγαίο, Θεσσαλία και Αττική

Ήδη, περιοχές όπως το δυτικό Αιγαίο, η Θεσσαλία και η Αττική βιώνουν ισχυρές ριπές ανέμου. Το φαινόμενο αποδίδεται στο εκτεταμένο πεδίο υψηλών πιέσεων που καλύπτει μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Σε συνδυασμό με αντικυκλωνικές συνθήκες και χαμηλές πιέσεις στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργείται ένα «φυσικό τείχος» που εμποδίζει την είσοδο βαρομετρικών χαμηλών στη χώρα, περιορίζοντας την πιθανότητα κακοκαιρίας.

Ανομβρία και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών

Για σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, προβλέπεται κυριαρχία του βόρειου ρεύματος τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο, με τις ριπές των ανέμων να φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ. Η ξηρή ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Τοπικές βροχές σε ορεινές περιοχές

Παρά τις γενικά αίθριες συνθήκες, αναμένεται ανάπτυξη νεφώσεων κυρίως πάνω από ορεινούς όγκους. Τοπικές, ασθενείς βροχές ενδέχεται να σημειωθούν σε τμήματα της Εύβοιας, της Θεσσαλίας, πιθανώς στην Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Θερμοκρασίες με φθινοπωρινή αίσθηση

Στα βόρεια και δυτικά της χώρας, ο καιρός θυμίζει πρώιμο φθινόπωρο, με δροσιά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι μεσημεριανές θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 26 και 28 βαθμών Κελσίου. Εξαίρεση αποτελεί η δυτική ηπειρωτική Ελλάδα και η νότια Κρήτη, όπου οι καταβάτες άνεμοι (λίβας) ανεβάζουν τη θερμοκρασία στους 30 με 32 βαθμούς.

Τοπική πρόγνωση: Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός παραμένει γενικά καλός, με πιθανές νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια του νομού. Υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές κοντά στην Πάρνηθα και την Πεντέλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Παραμένουν οι βοριάδες – Σταδιακή άνοδος από Δευτέρα

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχιστούν, φτάνοντας έως και τα 8 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε απαγορευτικό απόπλου, γι’ αυτό και οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κοντά στους 28 βαθμούς έως και την Κυριακή