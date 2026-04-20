Καιρός: Χωρισμένη στα δύο η εβδομάδα με 25άρια και μετά μπόρες - Πρόγνωση Μαρουσάκη

Διπλό πρόσωπο θα έχει ο καιρός την τρέχουσα εβδομάδα, με την έναρξή της να είναι σχεδόν καλοκαιρινή, αλλά στη συνέχεια θα επικρατήσουν ισχυρές βροχές. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Κλέαρχου Μαρουσάκη, τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν μέχρι την Παρασκευή (24/04).

Ειδικότερα, σήμερα Δευτέρα (20/04) και αύριο Τρίτη αναμένονται ανοιξιάτικες συνθήκες με τη θερμοκρασία να είναι σε σημαντική άνοδο.

Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες περιοχές στα ηπειρωτικά και βόρεια, όπου δεν αποκλείονται οι τοπικές καταιγίδες. Ειδικότερα γίνεται λόγος για Θεσσαλία, δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ωστόσο, στη γενική εικόνα, η θερμοκρασία, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, θα ανέβουν και στους 25-26 βαθμούς, ενώ στις άλλες περιοχές θα είναι περίπου 22-24.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, σήμερα θα επικρατήσουν πολύ καλές συνθήκες, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της.

Οι άνεμοι θα πνέουν με δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις, μέτρια εντάσεως, ενώ στο κέντρο της Αθήνας τα θερμόμετρα θα δείξουν και 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσουν ήπιες συνθήκες μέχρι μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά μετά είναι πιθανές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα, όμως, θα υποχωρήσουν τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 23 βαθμούς.

Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες μέρες

Από την Τρίτη, προσεγγίζει τη χώρα μία διαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια, με ψυχρές αέριες μάζες να φτάνουν στην Ελλάδα.

Κυρίως, θα επηρεαστεί η βόρεια Ελλάδα, με την επιδείνωση να γίνεται αισθητή από τη Θεσσαλία και πιο βόρεια.

Μπορεί να υπάρξουν μπόρες και τοπικές καταιγίδες, αλλά η θερμοκρασία θα διατηρηθεί ψηλά.

Την Τετάρτη, θα υπάρξει μετατόπιση των φαινομένων προς τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ειδικότερα, από την Πελοπόννησο και πιο βόρεια, θα υπάρξουν έντονα άστατες καιρικές συνθήκες με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και απόγευμα.

Την Πέμπτη, τα φαινόμενα θα κινηθούν πιο νότια και θα πληγεί Πελοπόννησος, και τα νότια και ανατολικά θαλάσσια τμήματα.

Από την Παρασκευή, θα υπάρξει υποχώρηση των φαινομένων και γενικότερη βελτίωση των συνθηκών.