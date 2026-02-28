Καιρός: Η άνοιξη ήρθε για να μείνει – Ηλιοφάνεια και τοπικές βροχές

Ο καιρός δεν φαίνεται ότι έχει διάθεση να αλλάξει σημαντικά (παρά το γεγονός πως χθες το κρύο ήταν λίγο πιο έντονο από τις προηγούμενες ημέρες) ούτε την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου αλλά ούτε και τις πρώτες του Μάρτιου.

Σήμερα αναμένονται ήπιες καιρικές συνθήκες, με λίγες βροχές στα νοτιοδυτικά, περισσότερη ζέστη στη δυτική Ελλάδα, αλλά το κρύο θα παραμείνει στα βόρεια και ανατολικά της χώρας.

Κατά περιόδους αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, πλην της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και του ανατολικού Αιγαίου, όπου τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega Χριστίνα Ρήγου, στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, ενώ κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτική πρόγνωση για σημερα

Σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, αναμένονται νεφώσεις αλλά και σημαντικά διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν έως το μεσημέρι στην Κεντρική Μακεδονία, στα ανατολικά της Θεσσαλίας και της Στερεάς και στην Πελοπόννησο και από το μεσημέρι κι έπειτα στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία στη Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στη Θράκη από -1 έως 12, στη Θεσσαλία από 3 έως 13, στην Ήπειρο από 3 έως 15, στη Στερεά από 1 έως 16, στην Πελοπόννησο από 5 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 2 έως 11, στις Κυκλάδες από 6 έως 12, στα Δωδεκάνησα από 7 έως 13 και στην Κρήτη από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, κυρίως από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ έως το πρωί υπάρχει πιθανότητα ασθενών και πρόσκαιρων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 11 βαθμούς Κελσίου.