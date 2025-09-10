Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού... κατά το ήμισυ όμως, με τη χώρα, Πέμπτη και Παρασκευή να χωρίζεται στα δύο. Βροχές και καταγίδες στα βόρεια και βορειοδυτικά, ηλιοφάνεια και καλές συνθήκες στα νότια και ανατολικά.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το διήμερο Πέμπτη (11/9) – Παρασκευή (12/9) η κακοκαιρία που πλήττει την Ιταλία θα επηρεάσει και την Ελλάδα, κυρίως τα βορειότερα τμήματα, χωρίς να καλύψει ολόκληρη τη χώρα.

Γενικά, ο καιρός θα εμφανίσει αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια, ενώ στα νότια και ανατολικά θα επικρατήσουν ηλιοφάνεια και καλές συνθήκες.

Ο μετεωρολόγος του Open επισήμανε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές όπως το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία, όπου δεν αποκλείονται έντονα φαινόμενα.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, «η χώρα από αύριο σπάει στα δύο». Συγκεκριμένα, την Πέμπτη (11/9) και την Παρασκευή (12/9) τα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα θα πλήττονται από βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις και αυξημένη δραστηριότητα κεραυνών. Το Σαββατοκύριακο η αστάθεια αναμένεται να υποχωρήσει.

Ο καιρός σήμερα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια χωρίς αυξημένη υγρασία, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι καλός και ηλιόλουστος, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 32 βαθμούς.

Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών ή όμβρων. Τοπικά, περιορισμένη ορατότητα θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ το μεσημέρι – απόγευμα θα πνέουν δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο βόρειοι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς, τοπικά 34 με 35 στα ανατολικά, στα νησιά του Ιονίου, ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κρήτη 29 με 31, κατά τόπους 32, και στις Κυκλάδες 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη:

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα ορεινά κυρίως της ανατολικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 18 έως 33°C, στη δυτική Μακεδονία 3-4°C χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος:

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί, πρόσκαιρα δυτικοί 3-4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 18 έως 31°C, στο εσωτερικό της Ηπείρου 2-3°C χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος:

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3-4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 20 έως 33°C, στη Θεσσαλία έως 34-35°C. Στις Σποράδες 4-5°C χαμηλότερη.

Νησιά Αιγαίου και Δωδεκάνησα:

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 20 έως 32°C.

Αττική:

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3-4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 20 έως 32-33°C.

Θεσσαλονίκη:

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3-4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 20 έως 30-31°C.

