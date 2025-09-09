Καιρός: Ηλιοφάνεια και ανοιξιάτικες θερμοκρασίες αλλά οι βροχές... επανέρχονται

Καλές καιρικές συνθήκες και γενικά ήπιος καιρός, προβλέπονται για σήμερα Τρίτη σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega Χριστίνα Ρήγου.

Η μέρα θα κυλήσει σε όλη τη χώρα, με αρκετά διαστήματα με ήλιο, αλλά και αραιές νεφώσεις, και στα ηπειρωτικά και στα νησιωτικά μας τμήματα. Περισσότερη ηλιοφάνεια θα πρέπει να περιμένουμε στο νότιο Αιγαίο. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στα ορεινά από τη Μακεδονία μέχρι και την Πελοπόννησο, όπου και θα σημειωθούν τοπικές και σύντομες βροχές ή και μπόρες. Ωστόσο μέχρι το βράδυ ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα.

Ίδια θα είναι η εικόνα και αύριο Τετάρτη, ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία φαίνεται πως από την Πέμπτη και μετά (και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο) θα επανέλθουν δυναμικά οι βροχές και οι καταιγίδες.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Το μεσημέρι οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν κατά τόπους και θα εκδηλωθούν όμβροι ή τοπικές βροχές σε ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 31-33, στη Θεσσαλία από 15 έως 33-35 βαθμούς, στην Ήπειρο από 15 έως 29 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 16 έως 32-34, στα Επτάνησα από 18 έως 28-30, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 28-30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο και Δυτικό Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς.