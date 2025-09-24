Καιρός: Ηλιοφάνεια και δροσιά σήμερα και από αύριο... φθινόπωρο

Ο καιρός τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει σχετικά καλός, με αρκετή ηλιοφάνεια, αλλά σταδιακά θα παρουσιάσει αλλαγές. Από σήμερα και κυρίως προς το τέλος της εβδομάδας, περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, φέρνοντας μια πιο δροσερή αίσθηση.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Χρυστόστομο Παρανό, σήμερα θα επικρατήσει αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν από τα δυτικά και είναι πιθανό να εκδηλωθούν ασθενείς βροχές στο Ιόνιο το βράδυ.

Από το ξημέρωμα της Πέμπτης, αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά και στα νότια τμήματα των Χανίων. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 28 βαθμούς), στην Ήπειρο από 14 έως 29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 έως 33 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 28 βαθμούς, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 17 έως 31 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου από 16 έως 27 βαθμούς (στη Ρόδο από 22 έως 28 βαθμούς) και στην Κρήτη από 13 έως 29 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές και στα ανατολικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς.