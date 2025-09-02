Καιρός: Ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Με καλοκαιρινή διάθεση θα κυλήσει και η δεύτερη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Ο καιρός, σε γενικές γραμμές θα είναι καλός και ηλιόλουστος καθώς ανεβαίνει λίγο ο υδράργυρος, στους 34-36 στα βόρεια, στους 32-34 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, στους 35-36 στα ανατολικά και τις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου.

Την Τετάρτη, το σκηνικό αλλάζει ελαφρώς, καθώς το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές καταιγίδες σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και τμήματα της Μακεδονίας. Προς τα ξημερώματα της Πέμπτης, πρόσκαιρα φαινόμενα ίσως επηρεάσουν την Κεντρική και Βόρεια Μακεδονία.

Από την Πέμπτη, ο καιρός σταθεροποιείται ξανά, με τη θερμοκρασία να πέφτει ελαφρώς στα ηπειρωτικά, στους 30-31βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, αναμένεται ηλιοφάνεια. Σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη και στη Θεσσαλία από 28 έως 35, στην Ήπειρο από 15 έως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 15 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 31 και στην Κρήτη από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά του τμήματα από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους έως νοτιοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.