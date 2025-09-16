Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα και... φθινοπωρινό σκηνικό από αύριο

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 33 βαθμούς.

Με υψηλές θερμοκρασίες θα οδηγηθούμε στα μέσα της εβδομάδας, οι οποίες μάλιστα αύριο θα φτάνουν και τους 34 με 35 βαθμούς τοπικά. Το μελτέμι στο Αιγαίο θα αγγίξει αύριο και τα 7 μποφόρ ενώ μικρή εξασθένηση θα παρουσιάσει την Τετάρτη.

Ωστόσο, από το δεύτερο μισό της Τετάρτης, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Χρυσόστομο Παρανό, ο καιρός αλλάζει από τα βόρεια με σημαντική ενίσχυση των βοριάδων, πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και πιθανές μπόρες, αλλαγή που την Πέμπτη θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ορεινά της Πελοποννήσου τις θερμές ώρες της ημέρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 13 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 12 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου (τοπικά στη Ρόδο έως 34-35).

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου .

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.