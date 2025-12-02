Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα πριν τη νέα κακοκαιρία - Πού θα βρέξει

Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Η ημέρα θα ξεκινήσει με καλοκαιρία και αραιές νεφώσεις. Στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα μεταβληθεί, καθώς νέο σύστημα από τα νοτιοδυτικά θα προκαλέσει βροχές στο Ιόνιο και πιθανώς στα παράκτια ηπειρωτικά τμήματα.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς και θα ενισχυθούν σταδιακά.

Αύριο Τετάρτη, το βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα φέρνοντας εκτεταμένες βροχές στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στα περισσότερα ηπειρωτικά, με εξαίρεση τα ανατολικότερα τμήματα (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα), όπου τα φαινόμενα δεν αναμένονται να φτάσουν εγκαίρως. Στις νότιες περιοχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν καταιγίδες. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 6-7 μποφόρ από νοτιοανατολικές διευθύνσεις.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί αισθητά, ωστόσο οι μέγιστες τιμές θα παρουσιάσουν μικρή πτώση λόγω της αυξημένης συννεφιάς, ενώ οι ελάχιστες θα ανέβουν εξαιτίας της κάλυψης από νέφη.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, προβλέπονται νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές στα Δυτικά και στην Κρήτη και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Τις βραδινές και τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 13, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από 4 έως 14, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 3 έως 17, στο Ιόνιο από 11 έως 17, στο Αιγαίο από 7 έως 18 (στο Βόρειο Αιγαίο έως 16 βαθμούς) και στην Κρήτη από 8 έως 19 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα δυτικά θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς (στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και βαθμιαία μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.