Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα – Κρίσιμο 48ωρο αύριο και μεθαύριο

Η κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα σήμερα, Τετάρτη, θα είναι ιδιαίτερα έντονη και θα δοκιμάσει τις αντοχές περιοχών που ήδη έχουν πληγεί ή είναι ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, από σήμερα μέχρι και το Σάββατο αναμένονται αθροιστικά τουλάχιστον 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα στις πιο κρίσιμες περιοχές, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και τοπικά στη Βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο.

Σήμερα οι ισχυρές καταιγίδες θα επεκταθούν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικά έντονη βροχόπτωση αναμένεται επίσης στα βορειοανατολικά, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία.

Ο καιρός θα «αγριέψει» ακόμα περισσότερο στη συνέχεια. Το κρίσιμο 48ωρο θα είναι Πέμπτη και Παρασκευή, όταν το σύστημα θα κινηθεί ανατολικά με θυελλώδεις νοτιάδες, προκαλώντας έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής είναι η Δυτική Ελλάδα, η Μακεδονία, η Θράκη, η Πελοπόννησος και το Αιγαίο.

Η Αττική θα δεχθεί άστατο καιρό από την Πέμπτη το βράδυ, με καταιγίδες κατά διαστήματα και την Παρασκευή. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται πρώτα στα δυτικά και την Κυριακή στην υπόλοιπη χώρα.

Μέχρι τότε συνιστάται μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις, ψυχραιμία και τήρηση των οδηγιών των Αρχών.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, αρχικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας στην Κέρκυρα, στους Παξούς και σε περιοχές της Ηπείρου. Προοδευτικά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο σύνολο της δυτικής χώρας και σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες μικρότερης έντασης αναμένονται επίσης σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 6 έως 20-22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 10 έως 17-19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 20-23 βαθμούς, στα Επτάνησα από 14 έως 17-19 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 20-22 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι, επίσης με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών κυρίως κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19-20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με βροχές από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.