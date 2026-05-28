Καιρός: Καλοκαιρινό σκηνικό με τον υδράργυρο άκομα και στους 34 βαθμούς Κελσίου

Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα φαίνεται να κάνει μια ομαλή μετάβαση προς το καλοκαίρι, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς δίνεται ο απαραίτητος χρόνος τόσο οργανικά όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών να εγκλιματιστούν σταδιακά στην άνοδο της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, οι επόμενες ημέρες δεν αναμένεται να φέρουν ακρότητες ή συνθήκες καύσωνα, αλλά έναν καιρό απόλυτα φυσιολογικό και ταιριαστό για την εποχή.

Σήμερ αναμένονται τοπικές μπόρες, κυρίως σε ηπειρωτικές και ορεινές περιοχές, με σύντομα και ήπια φαινόμενα που χαρακτηρίζονται απολύτως συνηθισμένα για τις αρχές του καλοκαιριού.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, νεφώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, ενώ βροχές κατά τόπους αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της Δυτικής Ελλάδας, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Κρήτης κατά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν τις βραδινές ώρες. Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη, ενώ υψηλές θα είναι οι συγκεντρώσεις γύρης από ελιά κυρίως στα νότια και κεντρικά τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 33, στην Ήπειρο από 13 έως 30 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 13 έως 34, στην Πελοπόννησο από 11 έως 31 βαθμούς, στην Κρήτη από 14 έως 29, στα Επτάνησα από 16 έως 31, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 31 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ασθενείς από δυτικές διευθύνσεις. Από τις μεσημβρινές ώρες, οι άνεμοι αναμένεται να στραφούν σε νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αίθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της μέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς.

Στη πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται στα ορεινά του νομού κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς.