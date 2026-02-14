Καιρός: «Κοκτέιλ» από βροχές, αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες

Διπρόσωπος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα και αύριο.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, σήμερα αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια στη χώρα. Κάποιες βροχές αναμένεται να σημειωθούν από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα βόρεια στους 16 βαθμούς, ενώ στην Αττική θα επικρατήσει λιακάδα με υψηλές θερμοκρασίες, από 11 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, από την άλλη πλευρά, είναι πιθανές λίγες βροχές από το απόγευμα του Σαββάτου. Οι άνεμοι θα είναι πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς.

Αύριο, ωστόσο, θα αλλάξει το σκηνικό καιρού, καθώς αναμένονται σύντομες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με αρκετή σκόνη ιδίως στα νότια. Η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει.

Παράλληλα, νέο κύμα μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει σήμερα την Ελλάδα, σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.

Το φαινόμενο θα ξεκινήσει επηρεάζοντας αρχικά την ανατολική Ελλάδα, και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, φτάνοντας ακόμα και τα βόρεια τμήματα.

Σύμφωνα με το AtmoHub, το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης αναμένεται να διαρκέσει από σήμερα έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και να κορυφωθεί την ερχόμενη Κυριακή!

Οι περιοχές που θα επιβαρυνθούν περισσότερο θα είναι η νότια και κεντρική Ελλάδα (Κρήτη, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου).

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 14/02/2026, αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια/βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πιο γενικά τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά. Τοπικές καταιγίδες είναι πιθανό αν εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο και σε τμήματα της Ηπείρου, οι οποίες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -1 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 2 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 1 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ, με σταδιακή στροφή τους σε νότιους/νοτιοανατολικούς με εντάσεις έως 6-7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ που γρήγορα θα στραφούν σε νότιους/νοτιοανατολικούς με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ που γρήγορα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.