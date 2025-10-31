Καιρός: Κρύο το βράδυ, ζέστη το μεσημέρι - «Ανοιξιάτικο τριήμερο» σύμφωνα με την πρόγνωση Μαρουσάκη

Για «ανοιξιάτικο καιρό» κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην καρική πρόγνωση του και επισημαίνει ότι κατά τόπους θα σημειωθούν βροχές.

Σήμερα (31/10) όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος στο Open, ο άστατος καιρός θα επικεντρώνεται κυρίως στα δυτικά και νότια της χώρας.

Θα κυριαρχίσει η συννεφιά, αλλά θα έχουμε και περιόδους με ηλιοφάνεια.

«Είμαστε λίγο πιο πάνω στα θερμοκρασιακά για την εποχή επίπεδα. Κάνει κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί αλλά ζέστη αργά το μεσημέρι» τονίζει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ενώ προσθέτει ότι συναντάμε θερμοκρασίες κατά τους 20 με 22 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και λίγο πιο νότια έχουμε 23 με 26 ναθμούς κελσίου.

Στην Αττική, ο υδράργυρος σήμερα το μεσημέρι θα προσεγγίσει τους 22 βαθμούς.

Καιρός: Τι ισχύει για το Σαββατοκύριακο

Αύριο Σάββατο (01/11), θα σημειωθεί ένα κύμα κακοκαιρίας. Ένα αβαθές βαρομετρικό χαμηλό θα απασχολήσει το Ιόνιο.

Ωστόσο, στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται συννεφιές με διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Την Κυριακή (2/11), θα ενταθεί το φαινόμενο στο Ιόνιο αλλά και πάλι δεν αναμένονται ακραίες θερμοκρασίες, σύμφωνα με την πρόγνωση.