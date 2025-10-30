Καιρός: Λίγες νεφώσεις και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Παραμένει ο γενικά αίθριος καιρός στη χώρα και τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Σήμερα και αύριο θα αναπτυχθούν κάποιες αραιές νεφώσεις.

Μόνο το Σάββατο ίσως στην Πελοπόννησο να βρέξει τοπικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Η θερμοκρασία θα φτάνει το μεσημέρι τους 18 με 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι δε θα ξεπερνούν όλες τις ημέρες τα 5 μποφόρ. Με τα πρώτα στοιχεία δεν προβλέπονται άλλες βροχές στη χώρα τις επόμενες δέκα ημέρες.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι περισσότερες, ενώ αναμένονται αυξημένες τιμές υγρασίας. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 5 έως 20 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 21-23, στα Επτάνησα από 10 έως 19-20, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 20 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια πελάγη 5 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20-21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς.