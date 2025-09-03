Καιρός: Με δύο πρόσωπα την Πέμπτη - Η εκτίμηση για την επόμενη εβδομάδα

Με δύο πρόσωπα θα είναι ο καιρός την Πέμπτη (04/09) καθώς θα σημειωθούν καταιγίδες στα ηπειρωτικά ενώ ηλιοφάνεια θα επικρατεί στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναμένονται:

«Καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και λαμπρός ήλιος στα Αιγαίο με βοριάδες.

Τα φαινόμενα στις ορεινές και βόρειο- βορειοδυτικές περιοχές δεν αποκλείεται να συνοδευόνται από κεραυνούς,αστραπές και χαλάζι , ωστόσο δεν φαίνεται προς το παρών να έχουν ιδιαίτερη δυναμική.

Λίγα φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο.»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από την Παρασκευή (05/09) και μετά, ο καιρός θα είναι καλός για τουλάχιστον μία εβδομάδα, με τη θερμοκρασία λίγο πιο πάνω από τα κανονικά.