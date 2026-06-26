Προειδοποιήσεις από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη όσον αφορά στον καιρό των επόμενων ημερών, καθώς από τη μία θα επικρατήσουν μελτέμια - άρα αυξάνεται ο κίνδυνος φωτιών - από την άλλη θα πνέει λίβας και θα αυξηθούν σημαντικά οι θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, θα επικρατήσει περιορισμένη αστάθεια από αργά το απόγευμα με βροχές στα ορεινά της Πίνδου και τις κοντινές περιοχές, αλλά από το βράδυ η κατάσταση θα βελτιωθεί.

Προειδοποίηση για τους ανέμους από τον Μαρουσάκη

Τις επόμενες μέρες θα πνέουν ισχυροί βορειάδες με τους ανέμους να φτάνουν ακόμα και τα 8-9 μποφόρ.

Και μπορεί να δροσίζει περιοχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, αλλά είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιών.

Αυτό αφορά σε Αττικοβοιωτία, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο.

Παράλληλα, λίβας θα πνεύσει στα δυτικά της χώρας, με αποτέλεσμα να σημειωθεί αύξηση της θερμοκρασίας, που θα φτάσει και στους 37 βαθμούς.

Οι συνθήκες αυτές θα επικρατήσουν στη δυτική ηπειρωτική, τη Μακεδονία, την Θράκη.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει καλό, αλλά ενισχύεται το μελτέμι, με αποτέλεσμα τα μποφόρ να φτάσουν και το 9.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 34-35 βαθμών.

Στη Θεσσαλονίκη, αργά το απόγευμα σήμερα, Παρασκευή (26/06) μπορεί να επικρατήσει αστάθεια, ωστόσο το Σαββατοκύριακο το σκηνικό θα είναι καλύτερο.

Καταλήγοντας ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σημείωσε πως το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου φαίνεται να έρχεται μία νέα αστάθεια του καιρού.

