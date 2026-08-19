Καιρός: Μετά τις καταιγίδες, έρχεται «θερμική ανωμαλία» και ανυπόφορη ζέστη

Άλλη μια ημέρα αστάθειας του καιρού είναι η σημερινή Τετάρτη (19/08), σε διάφορες περιοχές της χώρας, στις οποίες αναμένεται να δούμε τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Ωστόσο, από αύριο, Πέμπτη (20/08), και ακόμα περισσότερο την Παρασκευή (21/08), θα δούμε τον υδράργυρο να ανεβαίνει σε όλη σχεδόν την επικράτεια.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για μια «θερμική ανωμαλία», όσον αφορά τις επόμενες μέρες και, κυρίως, το διάστημα 23 και 26 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει μέσα από νέα ανάρτησή του, οι προβλεπόμενες μέγιστες θερμοκρασίες θα βρίσκονται κατά προσέγγιση 4 έως 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θεόδωρου Κολυδά:

«Οι προγνώσεις των ECMWF ENS και GEFS συμφωνούν ως προς τη γενική τάση, παρουσιάζουν όμως διαφορές ως προς την ένταση της θερμής εισβολής. Και αυτή η διαφορά είναι σημαντική, καθώς ακόμη δεν μας επιτρέπει να μιλήσουμε με βεβαιότητα για ένα γενικευμένο επεισόδιο καύσωνα.

Στην Αθήνα, η μέγιστη θερμοκρασία από περίπου 32–33°C στις 18 Αυγούστου ανεβαίνει σταδιακά και σύμφωνα με τη διάμεσο του ECMWF ENS πλησιάζει τους 38°C στις 24–26 Αυγούστου. Το GEFS εμφανίζεται κατά διαστήματα θερμότερο, προσεγγίζοντας τους 39–40°C.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει η Θεσσαλονίκη, όπου από τους 32–33°C περνάμε σταδιακά στους 36–37°C, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άνοδος των ελάχιστων θερμοκρασιών προς τους 26°C.

Στη Λάρισα, όπως συνήθως συμβαίνει σε θερμές καταστάσεις λόγω της ηπειρωτικότητας, η άνοδος είναι περισσότερο έντονη. Το ECMWF ENS οδηγεί τη μέγιστη κοντά στους 37–38°C, ενώ το GEFS παρουσιάζει ένα σαφώς θερμότερο σενάριο, με τιμές που φτάνουν ακόμη και περίπου τους 40–41°C.

Στην Πάτρα, τέλος, το ECMWF κινείται στην κορύφωση γύρω στους 37°C, ενώ και εδώ το GEFS εμφανίζεται θερμότερο, πλησιάζοντας κατά περιόδους τους 40°C.

Με μια πρώτη σύγκριση με τις κλιματικές τιμές του Αυγούστου, οι προβλεπόμενες μέγιστες βρίσκονται κατά προσέγγιση 4 έως 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με πιθανότητα τοπικά η θετική απόκλιση να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Πρόκειται επομένως για μια σαφή θερμή ανωμαλία και όχι απλώς για συνηθισμένες υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου».

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και κατά τόπους δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην Κρήτη γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.