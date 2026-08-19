Καιρός: Ανεβαίνει ο υδράργυρος - Πού και πότε θα «χτυπήσει» η ζέστη

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Επιστρέφει το καλοκαιρινό τοπίο τις επόμενες ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά και τις βροχοπτώσεις να περιορίζονται κυρίως στα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Για σήμερα, προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Τοπικοί όμβροι αναμένονται κυρίως στα ορεινά, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 31 έως 34 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 37 βαθμούς.

Την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας κατά τόπους στο Αιγαίο τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Παρασκευή, με τη θερμοκρασία να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο να ενισχύονται τοπικά στα 6 μποφόρ.

Το Σάββατο ο καιρός δεν θα παρουσιάσει αξιόλογες μεταβολές, με τις υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται και τις όποιες βροχές να περιορίζονται στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, διατηρώντας την έντασή τους κυρίως στο Αιγαίο.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και κατά τόπους δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην Κρήτη γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.