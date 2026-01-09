Καιρός: Μικρή «ανάπαυλα» πριν την έλευση του πρώτου χιονιά

Έρχεται χιονιάς με νέα ψυχρή εισβολή! Πρόσκαιρη βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Από αύριο, ωστόσο, «θα βρεθούμε στο ίδιο έργο θεατές διότι ξαναέρχεται κακοκαιρία με σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή θυελλώδη νοτιά που θα φτάνει τα 8 – 9 μποφόρ και πολύ ισχυρές βροχές, τις ισχυρότερες στη Δυτική Ελλάδα.»

Από την Κυριακή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας ενώ έντονη ψυχρή εισβολή έρχεται τη Δευτέρα και Τρίτη, όταν και αναμένονται και χιονοπτώσεις.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, στις Νότιες Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη αναμένονται βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες έως το πρωί και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες αναμένονται επίσης από το πρωί στο Ιόνιο, καθώς και στα δυτικά και νοτιοδυτικά ηπειρωτικά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην Πίνδο και στα ορεινά της Δυτικής Στερεάς από το πρωί έως το απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -3 έως 8 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 10, στη Θεσσαλία από 1 έως 13, στην Ήπειρο από -2 έως 8, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 1 έως 13, στα νησιά του Ιονίου από 3 έως 15, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 4 έως 12, στις Κυκλάδες από 7 έως 15, στα Δωδεκάνησα από 8 έως 12 και στην Κρήτη από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους έως νοτιοδυτικούς 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το πρωί θα στραφούν σε δυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 0 έως 8 βαθμούς Κελσίου.