Καιρός: Μικρή βελτίωση πριν τη... νέα επιδείνωση

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Νωρίς το πρωί σε περιοχές από τη Σάμο, Ικαρία και νοτιότερα μέχρι τα Δωδεκάνησα θα σημειώνονται βροχές, μπόρες και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες και μέχρι το μεσημέρι θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega Γιάννη Καλλιάνο, θα επιμείνουν μέχρι και το μεσημέρι λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη νωρίς το πρωί αύριο περιμένουμε άστατο καιρό κατά διαστήματα, και ιδιαιτέρως στη Θράκη που θα έχουν κάποιες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ακόμα και πάνω από τα 200 με 300 μέτρα υψόμετρο.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα υπάρξουν μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια, από την Πελοπόννησο μέχρι και την περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Στα Επτάνησα επίσης λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες κατά διαστήματα ελαφρώς θα πυκνώνουν, ενώ υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές σε περιοχές των κεντρικών Επτανήσων.

Την Πέμπτη ο καιρός αναμένεται να είναι καλός, με κάποιες τοπικές βροχές μόνο στις περιοχές των Επτανήσων και των δυτικότερων περιοχών της ηπειρωτικής χώρας.

Την Παρασκευή περιμένουμε ο καιρός στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο να καταστεί πάλι άστατος με μπόρες βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά τμήματα, με τοπικές βροχές σε Θράκη και πρόσκαιρες καταιγίδες σε νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κρήτη, με γρήγορη βελτίωση. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου τις πρωινές ώρες, ενώ χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της Θράκης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 13 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 9 βαθμούς), 6 έως 15 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 4 έως 13 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 0 έως 11 βαθμούς), 10 έως 14 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 11 έως 16 βαθμούς στην Κρήτη, 7 έως 12 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 11 έως 14 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βορειοδυτικές και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ και τοπικά στο Βορειοδυτικό και Νότιο Αιγαίο θυελλώδεις 8 μποφόρ (ριπές στα 90-100 km/h), με σταδιακή εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο και στον Κορινθιακό Κόλπο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (ριπές στα 80-90 km/h), με σταδιακή εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Τετάρτη στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στο Σαρωνικό σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές στα 70-80 km/h), με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες περιμένουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τις πρωινές ώρες σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές στα 90-100 km/h), με σταδιακή εξασθένηση.