Καιρός: Μικρή βελτίωση σήμερα πριν την αυριανή επιδείνωση

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα στο νότιο και δυτικό Αιγαίο ενώ σταδιακά οι βροχές θα πέσουν και στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με τοπικές μπόρες στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι θυελλώδεις στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ και ανατολικοί – βορειοανατολικοί στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Νέα μεταβολή του καιρού, ωστόσο, αναμένεται από αύριο Σάββατο και από τα δυτικά, με βροχές, τοπικές καταιγίδες και σημαντική ενίσχυση των νοτίων ανέμων.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 7/11/2025, αναμένονται τοπικές βροχές. Πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες υπάρχει για τμήματα του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Από τις βραδινές ώρες και πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 08/11 οι βροχές και οι καταιγίδες στα δυτικά αναμένεται να ενταθούν.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 4 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση, ενώ από τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 2-3 και τοπικά έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ και ανατολικά του νομού έως 4 μποφόρ, ενώ από τις απογευματινές ώρες αναμένονται νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.