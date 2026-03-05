Καιρός: Μικρή μεταβολή με βροχές και τοπικές καταιγίδες

Μικρή πρόσκαιρη μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα. Ένα σύστημα από τα βόρεια θα φέρει τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και κατά τόπους στην Ήπειρο, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία, στις Σποράδες και στο βόρειο Αιγαίο.

Αύριο, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, οι ασθενείς βροχές θα κινηθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας τμήματα του Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και κατά τόπους την Πελοπόννησο, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί πρόσκαιρη ασθενής βροχή και στην Αττική.

Μετά τη διέλευση του συστήματος θα ενισχυθούν οι βοριάδες. Από το βράδυ της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ θα σημειωθεί και πτώση της θερμοκρασίας.

Το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι και αυξημένες νεφώσεις κυρίως στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά, επιστρέφοντας κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, γύρω στους 14 με 15 βαθμούς, από τους 18 έως 20 βαθμούς που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, δεν αναμένεται κάποια έντονη ψυχρή εισβολή.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν στα βόρεια, κεντρικά και ανατολικά τμήματα της χώρας. Από το μεσημέρι βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σε τμήματα της Εύβοιας και πιθανώς σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς. Σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης. Νωρίς το πρωί και κυρίως αργά το βράδυ περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -1 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 17-19, στην Ήπειρο από 2 έως 16-17 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 18-20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 18-20 και τοπικά 21 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 16-17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 5 έως 16-18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέον από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, αλλά το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα αυξηθούν. Αργά το βράδυ ενδέχεται να εκδηλωθεί ασθενής βροχή κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που προοδευτικά θα πυκνώσουν. Αυξημένη είναι η πιθανότητα να εκδηλωθούν παροδικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς.