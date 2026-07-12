Άνοδο θα σημειωθεί η θερμοκρασία σήμερα, Κυριακή (12/07), με τη χώρα να είναι αντιμέτωπη με κύμα μίνι-καύσωνα και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς.

Από σήμερα και για τις επόμενες μέρες, αναμένονται θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν τους 38-39°C, όπως ενημερώνει η υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σημειώνεται ότι σε περιοχές με πολύ ιδιαίτερα θερμοκρασιακά χαρακτηριστικά, ο υδράργυρος δεν αποκλείεται να φτάσει και τους 40°C.

Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι μέγιστες θερμοκρασίες που αναμένονται σε 7 επιλεγμένα αστικά κέντρα κατά το τριήμερο Κυριακή 12/07 - Τρίτη 14/07.

Καιρός | meteo

Αναλυτική πρόγνωση καιρού

Ειδικότερα, για σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, αναμένεται ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά. Στις ίδιες περιοχές και ώρες υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 36, στη Θεσσαλία από 22 έως 39, στην Ήπειρο από 16 έως 32, στη Στερεά από 21 έως 37, στην Πελοπόννησο από 18 έως 38, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 37, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 35, και στην Κρήτη από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι στον Θερμαϊκό και πέριξ των Σποράδων, της Χαλκιδικής και της Θάσου θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και προς το βράδυ υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων, ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.