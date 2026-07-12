Πώς έπιασε η ΕΛΑΣ τους υπόπτους 08, 10 και 11 για τον εμπρησμό της Marfin - Οι φωτογραφίες και το σακίδιο

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη των δύο ανδρών αναφορικά με τον φονικό εμπρησμό της Marfin τον Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από τον ΣΚΑΪ, οι δύο 42χρονη και η 46χρονη ήταν στη λίστα υπόπτων από το 2019, ωστόσο δεν υπήρχαν στοιχεία σε βάρος τους.

Οι Αρχές είχαν συλλέξει όλο το βιντεοληπτικό υλικό σε μεγάλη ακτίνα από τη Marfin, αλλά έως και τώρα δεν είχε προκύψει κάποιο αδιάσειστο στοιχείο.

Προέκυπτε, όπως αναφέρθηκε και στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, πως υπήρξε μία ομάδα περίπου 12 ατόμων, που είχε χωριστεί σε δύο υποομάδες των 7 και 5 ατόμων, με τη δεύτερη να κάνει την επίθεση στη Marfin.

Μάρτυρες από εκείνη την ημέρα είχαν δώσει στην αστυνομία λεπτομερείς περιγραφές με τα χαρακτηριστικά και τον ρουχισμό των δραστών.

Φέτος τον Απρίλιο, οι ΕΛΑΣ έλαβε ένα ανώνυμο email στο οποίο κατονομάζονταν συνολικά 8 πρόσωπα ως υπεύθυνα για τον θάνατο των τριών εργαζομένων της τράπεζας. Πρόκειται για άτομα που είχαν εμπλακεί σε τρομοκρατικές οργανώσεις αλλά και άλλες υποθέσεις, σύμφωνα, πάντα, με τον ΣΚΑΪ.

Το πλέον κομβικό σημείο, ωστόσο, κρίνεται μία έρευνα που έγινε στα αρχεία της συντρόφου ενός παλιού συνεργού του Παλαιοκώστα, όπου βρέθηκε μία φωτογραφία των 42χρονων και της 46χρονης. Εκεί απεικονίζονταν σε διακοπές και φορούσαν ρούχα ίδια με εκείνη την ημέρα της επίθεσης. Επίσης, υπήρχε και ένα χαρακτηριστικό σακίδιο με μία χειροποίητη ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι.

Οι ύποπτοι 08, 10 και 11

Στον φάκελο της υπόθεσης, οι συλληφθέντες και η 46χρονη, που δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει στην Ελλάδα για να αποδείξει την αθωότητά της, αναφέροντας με αριθμούς.

Αναλυτικά, ήταν οι ύποπτοι 08, 10 και 11, με τον κάθε ένα να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αλλά και να του αποδίδεται ένας ρόλος.

Ύποπτος 08

Ο «Ψηλός»

42 χρονών

1,91 ύψος

Γόνος εύπορης οικογένειας.

Εταιρεία με ετήσιο τζίρο 2.000.000 ευρώ

Έχει χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο και σταυρουδάκι

Αυτός φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε, με βαριοπούλα, το τζάμι της τράπεζας και για εκείνον υπάρχουν τα πιο επιβαρυντικά στοιχεία.

Ύποπτη 10

46χρονη αναζητούμενη

Μένει στο Μπράιτο της Μεγάλης Βρετανίας

Έχει αποκτήσει δύο παιδιά

Εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick

Ασχολείται με τη φωτογραφία



Φαίνεται ότι βρισκόταν δίπλα στον «Ψηλό» και έναν άλλο, αταυτοποίητο. Υπάρχει πληροφορία ότι οι μολότοφ ήταν στο σακίδιό της.

Ύποπτος 11

42χρονος εναερίτης του ΟΑΚΑ

Διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις των Εξαρχείων και στα Προσφυγικά

Αυτός φέρεται να έδινε οδηγίες στους άλλους τρεις για το πώς να λειτουργήσουν. Λόγω αυτού, είναι πιθανό να διωχθεί και για ηθική αυτουργία.

Τέλος να υπογραμμιστεί πως ο προαναφερθείς αταυτοποίητος είναι εκείνος που έριξε τη μολότοφ μέσα στην τράπεζα.