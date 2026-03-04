Καιρός: Μπαίνει για τα καλά η άνοιξη – Πότε θα δούμε ηλιοφάνεια και πότε βροχές το Σαββατοκύριακο

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Τετάρτη (04/03) με κύρια χαρακτηριστικά τις αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου υπάρχει το ενδεχόμενο να σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να δεχθεί μικρή πτώση στα βορειοανατολικά ενώ θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Πέμπτη (05/03)

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και από το μεσημέρι και στα κεντρικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα πελάγη τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση Παρασκευή (06/03)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο και την Εύβοια και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 6 με 7 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Πρόγνωση Σάββατο (7/03)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τη νότια νησιωτική χώρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια – παραθαλάσσια.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις πιθανόν να σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση Κυριακή (8/03)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.