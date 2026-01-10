Καιρός: «Μπαίνουμε» για τα καλά στον χειμώνα - Τσουχτερές θερμοκρασίες, βροχές και χιονοπτώσεις

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει πολλές περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους, τις ισχυρές βροχές και την κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας όσο το σκηνικό του καιρού μετατρέπεται σε ολοκληρωτικά «χειμωνιάτικο».

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, τα φαινόμενα πρόκειται να κλιμακωθούν από σήμερα το βράδυ, ενώ το έντονο ψύχος και τα χιόνια θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, οι άνεμοι πνέουν δυτικά και νοτιοδυτικά, ενώ στο νότιο Αιγαίο φτάνουν ήδη τα 7 με 8 μποφόρ. Από τις 3 το μεσημέρι, τόσο στο νότιο Ιόνιο όσο και στο νότιο Αιγαίο, τα φαινόμενα αναμένεται να κλιμακωθούν περαιτέρω, αγγίζοντας τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να ισχύει επίσημο απαγορευτικό απόπλου.

Παράλληλα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται σήμερα κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, επηρεάζοντας την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο.

Όσον αφορά τις ορεινές περιοχές των παραπάνω περιοχών καταγράφονται και χιονοπτώσεις, οι οποίες όμως αναμένεται να αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν από το βράδυ.

Από αύριο, Κυριακή «τσουχτερές» θερμοκρασίες

Από αύριο, το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά αφού αναμένεται να δούμε κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και έντονο ψύχος.

Δυσκολότερες συνθήκες αναμένεται να εντοπιστούν στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η θερμοκρασία θα πέσει κατακόρυφα ενώ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα σημειωθούν χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Πτώση της θερμοκρασίας θα παρατηρηθεί και στην Αττική ενώ χιόνια πρόκειται να δούμε τη Δευτέρα, όταν οι ψυχρές αέριες μάζες θα έχουν καλύψει ολόκληρη τη χώρα, φτάνοντας έως και τα νοτιότερα τμήματα.

Την ίδια μέρα, αναμένεται ισχυρός παγετός και χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπως η ανατολική Στερεά και η ανατολική Πελοπόννησος ενώ χιονοπτώσεις προβλέπονται και σε νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η πιο κρύα ημέρα της κακοκαιρίας θα είναι η Δευτέρα. Από την Τρίτη και μετά, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, ενώ και οι θυελλώδεις βοριάδες που θα επικρατήσουν θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, σηματοδοτώντας τη βελτίωση του