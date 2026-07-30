Καιρός: Νέα μικρή πτώση της θερμοκρασίας αλλά και ενίσχυση του επικίνδυνου μελτεμιού

Το μελτέμι στο Αιγαίο ολοένα και ενισχύεται, με τους βόρειους ανέμους να δημιουργούν και σήμερα εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, τονίζει πως το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού είναι η αδιάκοπη ένταση των βορείων ανέμων.

Σε ολόκληρο το Αιγαίο έως το Σάββατο θα πνέουν άνεμοι 8 μποφόρ με ριπές έως και 9 μποφόρ, σε έναν άξονα που εκτείνεται από τη Λήμνο και το Κάβο Ντόρο μέχρι τα Κύθηρα, ενώ ισχυροί βόρειοι άνεμοι επικρατούν και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται την Πέμπτη (30/07) η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η Εύβοια, η Αττική, η Λέσβος και τα Κύθηρα, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στις ανατολικές περιοχές της Αττικής, αλλά και στα Κύθηρα, όπου οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, αναμένεται αίθριος γενικά καιρός.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 17 έως 37-38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλίας από 15 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 15 έως 39 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη από 16 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου (στα νότια του νησιού έως 33-35 βαθμούς Κελσίου), στα Επτάνησα από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα σε τμήματα του Κεντρικού και Νότιου Ιονίου έως 5 μποφόρ. Στον Πατραϊκό οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου.