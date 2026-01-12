Καιρός: Οι 8 περιοχές που «πάγωσαν» - Πού έδειξαν -14,8 βαθμούς τα θερμόμετρα

Συνθήκες παγετού επικρατούν σε περιοχές της χώρας σήμερα, Δευτέρα (12/01), με τα θερμόμετρα να φτάνουν έως και τους -14,8 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, παγετός εκδηλώθηκε σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ πολύ ισχυρός ήταν ο παγετός στα ορεινά.

Το Αστεροσκοπείο δημοσίευσε και έναν χάρτη όπου καταγράφονται οι οκτώ σταθμοί που κατέγραψαν τις ελάχιστες θερμοκρασίες σήμερα το πρωί.

Σέλι -14,8 Λαϊλιάς Σερρών -13,6 Βασιλίτσα Χ/Κ -12,6 Βλάστη Κοζάνης -11,1 Ανήλιο Μετσόβου Χ/Κ -10,9 Κλεισούρα Καστοριάς -10,7 Σέσι Παρνασού -10,4 Καταφύγιο Δραγάτη Ροδόπη -10,3

Χάρτης με τις περιοχές που μπήκαν στην «κατάψυξη» | Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Αναλυτικά ο καιρός στη χώρα

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι θερμοκρασίες θα είναι ιδιαίτερα χαμηλές στο σύνολο της χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,των Σερρών και της Χαλκιδικής.

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως 00 (μηδέν) βαθμούς Κελσίου.

Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 09 με 13 και στα Δωδεκάνησα τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.