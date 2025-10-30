Καιρός: Οι περιοχές που θα βρέξει το Σάββατο - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Για αίθριο καιρό με μικρές έως καθόλου μεταβολές στη θερμοκρασία κάνει λόγω η καιρική πρόγνωση της ΕΜΥ.
Συγκεκριμένα, σήμερα Πέμπτη (30/10), ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στα βορειοδυτικά.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά και στα δυτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα είναι στις περισσότερες περιοχές μεταβλητοί ασθενείς, στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες από βόρειες διευθύνσεις, έως 5 μποφόρ στα νοτιοανατολικά.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.
Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμναθεί από 14 έως 23 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 20 βαθμούς.
Καιρό: Πότε θα σημειωθούν βροχές
Αύριο, από την άλλη θα σημειωθούν βροχές στα νοτιοδυτικά και μεμονωμένες καταιγίδες.
Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο
Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι αίθριος, με τοπικές βροχές. Συγκεκριμένα, στο κεντρικό και το νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Την Κυριακή, ενώ ο καιρός παραμένειο αίθριος δεν υπάρχει πληροφορία για βροχές.
- Χαμός στη Βουλή με Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου: «Ήμουν 13 ετών επί Χούντας» είπε η βουλευτής του ΚΚΕ
- Η Καραμήτρου ζήτησε συγγνώμη στον μελισσοκόμο: «Βρέθηκε επιτέλους ο άνθρωπος που με αιφνιδίασε στα 53 μου»
- Η ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού, το πηγαδάκι Μητσοτάκη - Δένδια και η ατυχής ανάρτηση Πέτσα
- Ο Αθανάσιος Ντρούζος εκδικήθηκε τον θάνατο του γιου του και αιματοκύλησε το Στρατοδικείο στο Ρουφ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.