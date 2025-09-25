Καιρός: Οι περιοχές που θα χτυπήσει η έντονη κακοκαιρία από το Σάββατο - Τι θα γίνει στην Αττική

Μετά από ένα διάστημα ήπιων καιρικών συνθηκών, η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το πρώτο φθινοπωρινό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει δραστικά το σκηνικό από το βράδυ του Σαββάτου. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ένα 24ωρο έντονης αστάθειας, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
Το επίκεντρο της κακοκαιρίας εντοπίζεται στη Δυτική Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι περιοχές αυτές αναμένεται να δεχθούν μεγάλο όγκο νερού, με τα φαινόμενα να χαρακτηρίζονται από ένταση και διάρκεια. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση έως και 6–8 βαθμούς Κελσίου, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 25°C.
Παράλληλα, οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, αγγίζοντας τα 7–8 μποφόρ. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, με πιθανές απαγορεύσεις απόπλου για το Σαββατοκύριακο.
