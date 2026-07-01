Καιρός: «Οριακό κύμα καύσωνα» μέχρι και την Παρασκευή - Πού θα δείξει 39 στην Αττική

Με υψηλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια αλλά και τα πρώτα σημάδια αστάθειας θα κυλήσει ο καιρός την Τετάρτη (01/07), σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου. Αν και το πρωί ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα, από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά.

Η μεταβολή αυτή αποτελεί προάγγελο μιας πιο έντονης επιδείνωσης του καιρού από την Πέμπτη (02/07). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων της ΕΡΤnews και του Open, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και μπουρίνια, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι που θα ακολουθήσουν θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Ζέστη έως και 38 βαθμούς την Τετάρτη

Ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι θερμοί άνεμοι θα κάνουν την αίσθηση της ζέστης ακόμη πιο έντονη, κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Στα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τόπους στο εσωτερικό και στα βόρεια θα αγγίξει ακόμη και τους 38 βαθμούς.

Στη νησιωτική χώρα, στις Κυκλάδες οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 30 και 32 βαθμών, ενώ στην Κρήτη και το ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τους 34 με 35 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο, όπου τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 6 μποφόρ.

Κατά τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές και σύντομες καταιγίδες σε ορεινές περιοχές της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με τα φαινόμενα να εξασθενούν γρήγορα μέχρι το βράδυ.

Σύμφωνα με το Citizen Weather Lab από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή, ένα οριακό κύμα καύσωνα (δηλαδή θερμοκρασίες άνω των 37-38 βαθμών κελσίου σε γενικευμένο επίπεδο με τοπικά 39-40άρια) θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Δεν θα έχει καμία επαφή με το κύμα καύσωνα που επηρέασε το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης και ούτε μεγάλους καύσωνες του φρέσκου ελληνικού παρελθόντος. Τα απομεινάρια του Ευρωπαικού καύσωνα, είναι αυτά που θα μας επηρεάσουν το επόμενο τριήμερο χωρίς καμία απολύτως ακρότητα.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους ανέμους έως 4 μποφόρ.

Έντονη αστάθεια από την Πέμπτη

Από το απόγευμα της Πέμπτης έως και το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού. Στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθούν περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, το εσωτερικό της Πελοποννήσου, καθώς και τμήματα του βόρειου και δυτικού Αιγαίου.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταβολής θα είναι οι ισχυρές καταιγίδες με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, οι χαλαζοπτώσεις και τα ξαφνικά μπουρίνια, με τους ανέμους να ενισχύονται πρόσκαιρα έως και τα 6 μποφόρ κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρά μελτέμια το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή αλλαγή, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας μια ανάσα δροσιάς.

Την ίδια ώρα, όμως, τα μελτέμια θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με τις ξηρές συνθήκες, αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι, τουλάχιστον έως τα μέσα Ιουλίου, η χώρα δεν φαίνεται να απειλείται από παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Ωστόσο, εφιστούν την προσοχή τόσο των πολιτών όσο και των αρμόδιων αρχών στα έντονα φαινόμενα αστάθειας και στους ισχυρούς βοριάδες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες.