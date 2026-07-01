Γιώργος Λιάγκας: «Την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1 - Πάμε γι’ άλλα»

Το τελευταίο διάστημα υπήρχε έντονη φημολογία για το μέλλον του Γιώργου Λιάγκα στο Πρωινό του ΑΝΤ1, με τον παρουσιαστή να πετάει αρκετές φορές ατάκες με νόημα για το θέμα και αφήνοντας ξανά και ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι ο ίδιος στην εκπομπή την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

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Και ενώ όλα έδειχναν πως τελικά ο Γιώργος Λιάγκας θα συνέχιζε στο Πρωινό με πολλές αλλαγές και του χρόνου, σήμερα (1/7) ο παρουσιαστής, στην έναρξη της εκπομπής μας αιφνιδίασε, ανακοινώνοντας το οριστικό φινάλε της εκπομπής στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 με τη λήξη της σεζόν.

«Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, είναι η… παραπροτελευταία μέρα στη δουλειά.

Έμειναν ακόμα δύο μέρες και την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1. Πάμε γι’ άλλα, πάμε για ψάρεμα, πάμε για λαγοκέφαλους…», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας, κοιτάζοντας τους συνεργάτες του.

Βέβαια και από την άλλη, θα μπορούσε απλά να εννοεί ο φετινός κύκλος και εμείς απλά να... τσιμπήσαμε. Το σίγουρο είναι ότι αυτά κρυφά δεν μένουν, οπότε δεν θα αργήσουμε να μάθουμε τι ακριβώς θα συμβεί με την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.