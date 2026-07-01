Ο καίριος ρόλος του κομβικού για την κυβέρνηση Λιβάνιου, η μεταρρύθμιση του ΕΚΔΔΑ και το τραγούδι του Φάμελλου 

Μπορεί οι εκλογές να απέχουν ακόμα, όμως ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πλέον κομβικά στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των κυβερνητικών πολιτικών. Με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, καθώς και στην αξιολόγηση μετρήσεων και δεικτών απόδοσης, αποτελεί βασικό σύμβουλο του κ. Μητσοτάκη στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Κοινώς, ο εκλογολόγος έχει πιάσει δουλειά.

Η σημαντική μεταρρύθμιση για το ΕΚΔΔΑ

Μία ακόμη σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης που φέρνει εις πέρας ο Λιβάνιος, είναι το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), το οποίο παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η μεταρρύθμιση φιλοδοξεί να μετατρέψει το ΕΚΔΔΑ σε έναν σύγχρονο οργανισμό ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, επενδύοντας στη διαρκή εκπαίδευση, την αξιοποίηση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών. Κεντρική τομή αποτελεί ο εκσυγχρονισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, με νέο σύστημα εισαγωγής μέσω ΑΣΕΠ, αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών και ενισχυμένη πρακτική άσκηση σε κρίσιμα υπουργεία.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη νέο μοντέλο χρηματοδότησης, ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ΕΚΔΔΑ και σύγχρονο σύστημα διακυβέρνησης και πιστοποίησης ποιότητας. Στόχος είναι η δημιουργία μιας Δημόσιας Διοίκησης πιο ευέλικτης, αποτελεσματικής και καλύτερα προετοιμασμένης να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών και της χώρας.

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Η Κοινοβουλευτική Ομάδα σε app

Η πλατφόρμα iKO αποτελεί μια νέα ψηφιακή υποδομή που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της καθημερινής κοινοβουλευτικής δραστηριότητας της ΚΟ της ΝΔ. Θα παρουσιαστεί από τον εμπνευστή της, βουλευτή Δυτικής Αττικής, Βαγγέλη Λιάκο σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μποδοσάκη, παρουσία Μητσοτάκη και Χατζηδάκη. Στόχος της είναι να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον την κοινοβουλευτική πληροφορία, το πρόγραμμα, τα νομοσχέδια, το ενημερωτικό υλικό, τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και τις βασικές διαδικασίες συντονισμού, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των βουλευτών και την άσκηση του κοινοβουλευτικού έργου. Μέσα από τη mobile εφαρμογή, οι βουλευτές θα έχουν άμεση πρόσβαση στο κοινοβουλευτικό πρόγραμμα, στα πρακτικά των επιτροπών, στα νομοσχέδια, στο σχετικό υλικό, στον κατάλογο ομιλητών και σε ειδοποιήσεις για ζητήματα που αφορούν την κοινοβουλευτική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων συνάντησης με υπουργούς ή υφυπουργούς και αποστολής παρατηρήσεων για νομοσχέδια που βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση. Σημαντικό στοιχείο του iKO είναι και ο AI Agent, ένας ψηφιακός βοηθός διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής, ο οποίος αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη αποκλειστικά πάνω στις βάσεις δεδομένων της πλατφόρμας.

Η ανακούφιση για τις πληρωμές της ΑΑΔΕ

Η κατάργηση του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ συνάντησε μεγάλη αμφισβήτηση στα πρώτα της βήματα. Γι’ αυτό και χθες υπήρξε μεγάλη ανακούφιση στο Υπουργικό Συμβούλιο κατά την ενημέρωση που έκανε ο Μαργαρίτης Σχοινάς για τις λεπτομέρειες των σωστών πληρωμών που έγιναν μέσω της ΑΑΔΕ. Πρώτος ίσως ανακουφίστηκε ο ίδιος ο Μητσοτάκης που αποφάσισε τη μεταρρύθμιση εν κινήσει, ίσως δεύτερος ο Χατζηδάκης που «φορτώθηκε» ως project την αγροτική μεταρρύθμιση. Οι πληρωμές που έγιναν στους αγρότες αυτές τις μέρες (περίπου 700 εκατ. ευρώ) δείχνουν ότι η κυβέρνηση κέρδισε ένα βασικό στοίχημα και έτσι μέσω της ΑΑΔΕ η χώρα αποκτά ένα διαφανές και αξιόπιστο σύστημα ελέγχων και πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων. Και από αυτό κερδισμένοι βγαίνουν οι πραγματικοί παραγωγοί που βλέπουν ήδη στους λογαριασμούς τους περισσότερα χρήματα - περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται αυτά τα λεφτά που ενσωματώθηκαν σε αυτή την πληρωμή από το «κόψιμο» δικαιούχων που όμως δεν ήταν στην πραγματικότητα. Σήμερα στις 12:00 θα γίνει αναλυτική ενημέρωση από τον Χατζηδάκη, τον Σχοινά και τον Πιτσιλή στα Γραφεία της ΑΑΔΕ, ενώ το επόμενο βήμα είναι νέα αίτηση ΟΣΔΕ.

Τραγούδια με νόημα

Ο Σωκράτης Φάμελλος στο τέλος μιας δύσκολης ημέρας επέλεξε να ανεβάσει στα σόσιαλ μίντια το νέο τραγούδι του αδερφού του, Μανώλη Φαμελλου μαζί με τον Φοίβο Δεληβοριά που μιλάει για την… ανάπτυξη στα νότια προάστια. «Χρυσές δουλειές, κέρδη τεράστια καλως ήρθες ανάπτυξη στα νότια προάστια» αναφέρει ο στίχος και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να ταυτίζεται με αυτόν.

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Έρχεται με φόρα

Την ίδια ώρα ο Παύλος Πολάκης έρχεται με φόρα και παλεύει για να πάρει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφοριες που λαμβάνει το επιτελείο του είναι πως έχουν αλλάξει οι ισορροπίες στην Κεντρική Επιτροπή και μπορεί να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος. Ωστόσο η Κουμουνδούρου δεν έχει σταματήσει ποτέ να μας εκπλήσσει όποτε εκτιμώ πως κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το τι θα γίνει. Μπορεί όντως ο Φάμελλος να πείσει με το νέο αφήγημα και να παραμείνει στην ηγεσία. 11 Ιουλιου οι απαντήσεις.

Περιοδείες για όλα τα στελέχη

Στην ΕΛΑΣ δεν φαίνεται να ασχολούνται με το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ και ετοιμάζουν εξορμήσεις σε όλη την Ελλάδα. Οι τομεάρχες και οι εκπρόσωποι του κόμματος ετοιμάζονται να οργώσουν τη χώρα ώστε να πάει το μήνυμα παντού. Βέβαια στόχος είναι να γίνουν και γνωστά τα νέα πρόσωπα αλλά και να υπάρξει μια μίνι δημοσκόπηση της δυναμικής τους στην κοινωνία.

