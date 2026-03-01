Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η θερμοκρασία στην Αθήνα

Με ήπιο τρόπο κάνει την είσοδό του ο Μάρτιος ως προς τον καιρό που αναμένεται να παρουσιάσει σταθερές θερμοκρασίες τις πρώτες ημέρες του μήνα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολλυδά.

Συγκεκριμένα, στην Αθήνα οι θερμοκρασίες θα κινηθούν λίγο πιο πάνω από την εποχή τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας φτάνοντας τους 17-19 βαθμούς Κελσίου και στη συνέχεια θα σταθεροποιηθούν λίγο πιο κάτω. Παρόμοια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη με εξαίρεση την Πέμπτη όπου μπορεί να υπάρξει ασθενής βροχή. Ευνοϊκός ο καιρός και στις Κυκλάδες με εξασθενημένους ανέμους.

«ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ !!! Μια σύντομη ματιά στον καιρό δείχνει ότι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου κυλά με ήπιο και σχετικά σταθερό καιρό. Στην Αθήνα, οι θερμοκρασίες κινούνται λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες να φτάνουν τους 17–19°C στα μέσα της εβδομάδας και στη συνέχεια να σταθεροποιούνται γύρω στους 14–15°C. Οι ελάχιστες παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές, χωρίς αξιόλογες ψυχρές εξάρσεις. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας υπερισχύουν και δεν διαφαίνονται σημαντικά φαινόμενα.

Στη Θεσσαλονίκη, το θερμοκρασιακό προφίλ είναι παρόμοιο, με τις μέγιστες επίσης λίγο πάνω από τα κλιματικά μέσα. Μοναδική «παρένθεση» εμφανίζεται την Πέμπτη, όπου το μοντέλο δίνει ασθενή υετό, χωρίς όμως ενδείξεις για κάτι αξιόλογο ή οργανωμένο. Κατά τα άλλα, η εικόνα παραμένει ήπια.

Στις Κυκλάδες (για παράδειγμα στην Άνδρο) ο ήλιος θα ξεκινήσει να έχει τον πρώτο λόγο τις περισσότερες ημέρες, με λίγες μόνο περαστικές νεφώσεις που δεν φαίνεται να φέρνουν κάτι αξιόλογο σε φαινόμενα. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται σε ήπια επίπεδα, γύρω στους 14 με 16 βαθμούς το μεσημέρι και κοντά στους 9 με 11 τη νύχτα, τιμές φυσιολογικές ή και ελαφρώς υψηλότερες για την εποχή. Οι άνεμοι δεν δείχνουν διάθεση να ενταθούν ιδιαίτερα και το Αιγαίο, τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα, δεν παρουσιάζει ενδείξεις για οργανωμένη κακοκαιρία. Πρόκειται για ένα διάλειμμα στα πιο άστατα σκηνικά του χειμώνα, μια μικρή ανάσα που ευνοεί τις εξωτερικές εργασίες και επιτρέπει στο νησί να κινηθεί σε πιο ήρεμους ρυθμούς.

Κοινό στοιχείο είναι η διατήρηση ενός βόρειου ρεύματος, που ευνοεί καθαρή ατμόσφαιρα, καλή διαύγεια και περιορίζει τη δυναμική για εκτεταμένες βροχές. Δεν διακρίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κάποια σημαντική διαταραχή που να αλλάζει ουσιαστικά το σκηνικό.

Ο Μάρτης, λοιπόν, ξεκινά ήρεμα — και προς το παρόν δεν φαίνεται διατεθειμένος να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό του «γδάρτη». Εύχομαι σε όλους έναν καλό μήνα, με υγεία, καθαρούς ουρανούς και αισιόδοξες προοπτικές για την άνοιξη που έρχεται».