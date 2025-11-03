Καιρός: Πότε θα επηρεαστεί η Αττική από τις βροχές - Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία

Βροχερό τριήμερο ενόψει και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας υπογραμμίζει ότι ο καιρός εξελίσσεται καθαρά φθινοπωρινός ενώ αυτή την εβδομάδα σταδιακά θα πέσει και η θερμοκρασία.

Σύμφωνα μάλιστα με τον μετεωρολόγο, «αν είναι να λέμε από τώρα αυτό που θα έρθει κακοκαιρία, μετά τι θα λέμε; Κατακλυσμός του Νώε;», θέλοντας να τονίσει ότι πρόκειται για μία φυσιολογική εξέλιξη του καιρού για την εποχή.

«Το τριήμερο Τρίτη-Πέμπτη θα εκδηλωθούν μπόλικες βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως όμως στη δυτική, τη νότια Ελλάδα, τις Κυκλάδες, τις Σποράδες, την Εύβοια και τη Χαλκιδική.

Στην Αττική τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε την Τρίτη 4/11 από το μεσημέρι και μετά.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι παντού περιορισμένα.

Από το Σάββατο το βράδυ περιμένουμε και νέο βροχοφόρο σύστημα και ακολουθούν και άλλα

Παράλληλα από την Τρίτη το βράδυ ενισχύονται οι βοριάδες (6-7 μποφόρ) και σταδιακα πέφτει η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο 5-6 βαθμούς.»

Δείτε την ανάρτηση Τσατραφύλλια:

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Βροχές και καταιγίδες την Τρίτη

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους, αύριο το μεσημέρι (4/11).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ τα ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στις εξής περιοχές:

Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου από αύριο το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

και το (κυρίως περιοχή Λήμνου από αύριο το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες. Στις Σποράδες και την α νατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αύριο το απόγευμα έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

και την α (κυρίως Μαγνησία) από αύριο το απόγευμα έως το μεσημέρι της Τετάρτης. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αύριο, νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

(συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αύριο, νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες. Στο νότιο Ιόνιο , τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα αύριο το απόγευμα.

, τη και την πρόσκαιρα αύριο το απόγευμα. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Οι βροχές θα διαρκέσουν ως και το βράδυ της Τετάρτης (5/11) σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.