Καιρός: Πότε θα υποχωρήσουν τα μελτέμια - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Ο καιρός τις τελευταίες δύο ημέρες είναι «φθινοπωρινός» και η θερμοκρασία έχει αρχίσει ελαφρώς να πέφτει, με τα μελτέμια να κάνουν την εμφάνιση τους.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι βοριάδες θα συνεχιστούν σήμερα 19/09 και αύριο Σάββατο 20/09.

Ωστόσο, φαίνεται ότι από την Κυριακή θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά, κάτι που επιβεβαιώνεται και στο δελτίο της ΕΜΥ όπου αναφέρεται ότι το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, με θυελλώδεις βοριάδες και αισθητή ψύχρα ενώ την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και οι βοριάδες θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Καιρός: Αναλυτικά η ανάρτηση Μαρουσάκη

Συγκεκριμένα ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανήρτησε στο Facebook: «Με τους βοριάδες να μονοπωλούν το ενδιαφέρουν θα κυλήσει τόσο η σημερινή όσο και η αυριανή ημέρα με τον υδράργυρο στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Από την Κυριακή υποχωρούν σταδιακά τα μελτέμια δίνοντας την ευκαιρία στον υδράργυρο να ανέβει λίγο. Ελπίδες για βροχές προς το τέλος της άλλης εβδομάδας».